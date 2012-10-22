Режиссер Сергей Юрский расскажет о жизни Шагала в своем спектакле

Сергей Юрский. Фото: ИТАР-ТАСС

Народный артист России, режиссер Сергей Юрский к весне следующего года планирует поставить спектакль о жизни великого художника Марка Шагала. Сюжет довольно смел. В основе – существование мастера после первых секунд его смерти.

По словам режиссера, воспоминания о прожитом вихрем пронесутся в голове главного героя постановки. Среди самых ярких впечатлений – любимая Белла, его вина перед ней и перед своей матерью, сообщает РИА Новости.

Личность известного художника притягательна, его судьба – готовый сюжет для книги, кладезь щемящих душу историй. Шагалу довелось пережить Первую мировую, революцию, послереволюционный голод, фашизм и эмиграцию на запад.

Сам Юрский отмечает, опыт работы над "Шагалом" для него сложен, но интересен. "Я играл и королей, и больших государственных деятелей, положительных и отрицательных, и гениев науки, но, меня всегда интересовали художники", - добавляет режиссер.

Юрский полон энтузиазма. Говорит, что если хватит сил, то сделает этот спектакль "даже вне театра, как самостоятельное явление".

Добавим, что Сергею Юрский работает в театре имени Моссовета. В числе его работ – "Тема с вариациями", "Правда – хорошо, а счастье лучше". Также сотрудничает с театром "Школа современной пьесы". Кроме того, Юрский известен по своим актерским и режиссерским работам в кино и на телевидении.