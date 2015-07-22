Фабио Капелло собрал коллекцию современного искусства

Фабио Капелло. Фото: m24.ru/Роман Васильев

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло в течение почти 50 лет собирал произведения современного искусства. Об этом он рассказал в интервью газете "Вечерняя Москва".

"В моей коллекции – только современные художники. Потому что это искусство отражает тот период времени, в котором живу я", – сказал Капелло.

Он не уточнил, сколько картин насчитывается в его собрании и в какую сумму оно оценивается.

"Ни один настоящий коллекционер не расскажет широкой публике о количестве картин и даже не всех авторов раскроет. Я собираю картины уже почти полвека и знаю правила", – подчеркнул бывший главный тренер сборной России.

"Вечер": Капелло официально отправлен в отставку

Среди своих любимых художников Капелло назвал грека Янниса Кунеллиса, с которым поддерживает дружеские отношения. Также он признался, что высоко ценит русских авангардистов Марка Шагала и Василия Кандинского, отметив однако, что не имеет их работ в своей коллекции.

Экс-тренер российской сборной добавил, что интересуется также древним искусством и культурой.

"Чтобы познакомиться с ними, я побывал во всех концах света. Вместе с семьей посетил Южную Америку, Мексику, Египет, Израиль, Камбоджу, Китай", – сообщил он.

Среди своих любимых мест в Москве Капелло назвал Большой театр, Третьяковскую галерею и Кадашевскую набережную.

Напомним, Капелло был отправлен в отставку с поста главного тренера российской сборной 14 июля. Сумма компенсации итальянскому наставнику составила около 930 миллионов рублей.