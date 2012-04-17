Арт-объект уличного художника приняли за гранату

О существовании уличного художника, который скрывается под ником P183, стало известно несколько месяцев назад.
В интернете появились его работы, о нем писали западные журналисты, а сам он не шел на контакт, сохраняя анонимность.
«Москва 24» стала единственным телеканалом, которому удалось заснять работу московского Бэнкси. Новый арт-объект художника — «Борец с пробками» — появился на Электрозаводском мосту.
Вечером стало известно, что арт-объект на мосту приняли за гранату. На место происшествия были стянуты большие силы полиции, движение по набережной Яузы в сторону центра перекрыли. Прибыли саперы и несколько карет скорой помощи.
Источники в органах сообщали по прибытию, что "предмет напоминает гранату, установленную на растяжке". Фотокорреспондент канала "Москва 24" сфотографировал "место происшествия".
Фото: Майя Смирнова
Фото: Майя Смирнова