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Москва 24

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Новости культурного мира

17 апреля 2012, 11:01

Арт-объект уличного художника приняли за гранату

художники стрит-арт гранаты

На Электрозаводском мосту уличный художник разместил "Борца с пробками"

О существовании уличного художника, который скрывается под ником P183, стало известно несколько месяцев назад.

В интернете появились его работы, о нем писали западные журналисты, а сам он не шел на контакт, сохраняя анонимность.

«Москва 24» стала единственным телеканалом, которому удалось заснять работу московского Бэнкси. Новый арт-объект художника — «Борец с пробками» — появился на Электрозаводском мосту.

Вечером стало известно, что арт-объект на мосту приняли за гранату. На место происшествия были стянуты большие силы полиции, движение по набережной Яузы в сторону центра перекрыли. Прибыли саперы и несколько карет скорой помощи.

Источники в органах сообщали по прибытию, что "предмет напоминает гранату, установленную на растяжке". Фотокорреспондент канала "Москва 24" сфотографировал "место происшествия".

Фото: Майя Смирнова

Фото: Майя Смирнова

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