Как это связано: перформер Мована Чен расскажет о вязании и чужих книгах

Фото: facebook.com/stanislavskydrama

Как связать свитер из глянцевого журнала и завязать разговор с незнакомцем

Дата: 15 ноября 19:00.

Место: Электротеатр Станиславский (Тверская улица, 23).

Ради чего идти: увидеть и послушать художницу Мовану Чен, известную своими экспериментами в области вязания и удивительными навыками общения. Мована Чен работает с глянцевыми журналами – пропускает страницы через шредер для бумаг и вяжет из получившихся ленточек огромные свитеры, в которые можно спрятаться с головой и ногами, покрывала и другие вещи. Другой конек Чен – умение заводить новые знакомства в путешествиях, нашедшее отражение в проекте "Путешествие по книжной полке". Художница читает книгу незнакомого человека, разговаривает с ним и узнает его историю. Свои знакомства Чен собрала в фильм – его она и покажет собравшимся в Электротеатре.

Что еще: Мована Чен обещает представить свой перфоманс москвичам – приготовьтесь рассказать свою историю.

Цена: 100 рублей.

