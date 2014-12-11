Художник Павел Пепперштейн стал лауреатом "Премии Кандинского"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Художник Павел Пепперштейн с проектом "Святая политика" стал лауреатом "Премии Кандинского" в номинации "Проект года". Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в кинотеатре "Ударник", сообщается на сайте премии.

Пепперштейн получит главный приз - 40 тысяч евро.

О художнике Павел Пепперштейн - участник более 100 персональных и групповых выставок в России и за рубежом, в том числе в нью-йоркском New Museum и в Лувре. Его работы были представлены на Первой Бергенской триеннале, 53-й Венецианской биеннале и 26-й Биеннале в Сан-Паулу.

Павел Пепперштейн - участник более 100 персональных и групповых выставок в России и за рубежом, в том числе в нью-йоркском New Museum и в Лувре. Его работы были представлены на Первой Бергенской триеннале, 53-й Венецианской биеннале и 26-й Биеннале в Сан-Паулу.



Лучшим в категории "Молодой художник. Проект года" стал Альберт Солдатов с видео "Бальтус" о сознании человека, которое изменилось из-за засилья рекламы и популярности социальных сетей.

В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" победил Михаил Ямпольский с эссе "Живописный гнозис". Призом для автора станет издание его работы на одном из двух языков - русском и английском.

В этом году в оргкомитет премии поступило свыше 400 заявок, из которых жюри выбрало девять финалистов, по три в каждой номинации.