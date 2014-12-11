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Новости культурного мира

11 декабря 2014, 21:55

Художник Павел Пепперштейн стал лауреатом "Премии Кандинского"

художники Премия Кандинского

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Художник Павел Пепперштейн с проектом "Святая политика" стал лауреатом "Премии Кандинского" в номинации "Проект года". Торжественная церемония награждения лауреатов проходит в кинотеатре "Ударник", сообщается на сайте премии.

Пепперштейн получит главный приз - 40 тысяч евро.

О художнике

Павел Пепперштейн - участник более 100 персональных и групповых выставок в России и за рубежом, в том числе в нью-йоркском New Museum и в Лувре. Его работы были представлены на Первой Бергенской триеннале, 53-й Венецианской биеннале и 26-й Биеннале в Сан-Паулу.


Лучшим в категории "Молодой художник. Проект года" стал Альберт Солдатов с видео "Бальтус" о сознании человека, которое изменилось из-за засилья рекламы и популярности социальных сетей.

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В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" победил Михаил Ямпольский с эссе "Живописный гнозис". Призом для автора станет издание его работы на одном из двух языков - русском и английском.

В этом году в оргкомитет премии поступило свыше 400 заявок, из которых жюри выбрало девять финалистов, по три в каждой номинации.

История вопроса

Ежегодная российская премия в области современного искусства получила свое название в честь выдающегося российского художника Василия Кандинского.

Премия открывает новые арт-тренды и поддерживает проекты известных художников. Мероприятие включает два отборочных тура, выставку номинантов в Москве, отбор финалистов, церемонию награждения и зарубежные выставки.

Первую премию вручили в 2007 году. Общий призовой фонд премии - 50 тысяч евро.

Особенность премии Кандинского – заявки на участие в ней могут подавать сами художники.

В 2013 году сразу два художника – Евгений Гранильщиков и Тимофей Парщиков – победили в номинации премии "Молодой художник". "Проектом года" стала работа Ирины Наховой "Без названия". Номинации "Научная работа" тогда на премии не было.

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