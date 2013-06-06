Зарубежные художники научат москвичей иллюстрировать книги

Серия мастер-классов известных иллюстраторов пройдет в лектории культурного центра ЗИЛ. Бельгийский мастер Квентин Гребан, а также французские художники Дамьен Кювилье и Александра Мересс раскроют тайны профессии, научат создавать рисунки для книг и комиксов.

Первая встреча пройдет 8 июня. Приглашенный гость Квентин Гребан вместе с российским дизайнером Татьяной Лаптевой проведут мастер-класс на тему "Как придумать свою книгу, или творческое отношение к жизни", сообщили организаторы проекта.

Гребан – выпускник брюссельской школы искусств – опубликовал более 25 книг для детей. Многие его работы переведены в Германии, Англии, Венгрии, Канаде, Китае, России. За серию "Сказки по Алфавиту" получил премию имени Сент-Экзюпери. Работы мастера были названы лучшими на Книжной ярмарке в Больнье.

Российскому читателю Квентин Гребан знаком по книгам "Сюзетта ищет маму", "Спасайся. Кто может!", "Арбузный путь", "Во всем виноват апельсин" и "Подарок для Луизы".

Мастер-класс по созданию сказочных персонажей пройдет 10 июня. Проведут мероприятие супруги Дамьен Кювилье и Александра Мересс. Посетителей обучат искусству создания комиксов, иллюстраций и героев для них. Свои работы Александра публикует в интернете, а еще она сотрудничает с комикс-проектами. Дамьен выпустил четыре авторских альбома.

Добавим, что участие в мастер-классах бесплатное.