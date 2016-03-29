Фото: m24.ru

В столице снесли три ветхие пятиэтажки. Все они находились на территории Западного округа Москвы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Один дом был ликвидирован за счет средств из городского бюджета, два – за счет инвесторов.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось демонтировать аварийные дома "сносимых" серий, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Под эту категорию попали некоторые категории домов, построенные в конце пятидесятых и шестидесятых годах.

Сколько пятиэтажек осталось снести в Москве

Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2017 году. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Сегодня старые дома сносят в рамках государственной программы "Жилище". Всего по ней планируется ликвидировать 1722 пятиэтажки. В Центральном, Южном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена. Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров.

В настоящее время осталось снести 120 ветхих пятиэтажек.