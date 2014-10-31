По московским меркам: Высочайший образец зодчества

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. На каком городском рынке закупались стрельцы? Какие пруды сохранились со Смутных времен? Какая из городских больниц самая крупная? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Образцом зодчества и самым высоким деревянным храмом столицы считается храм Святителя Николая в Измайлове, имеющий статус подворья московского Данилова монастыря. Высота строения от основания до креста составляет около 46 метров. Находится храм неподалеку от станции метро "Партизанская".

Храм был построен в 2000 году в стиле "под колоколы": ярус звона в нем расположен над основным строением в традициях русского церковного зодчества. Согласно этим же традициям, самый высокий деревянный храм столицы возведен без единого гвоздя. Для создания иконостаса сюда были приглашены мастера из Владимирской области. Храм Святителя Николая отличается очень оригинальной архитектурой, опоясывает его галерея с широким крыльцом. Со смотровой площадки храма открывается вид на Серебряно-Виноградный пруд и строения XVII века. При храме ведутся курсы церковного пения для молодежи и уроки церковной флористики, работает воскресная школа, организуются паломнические поездки. Здесь находится ковчег с частицей мощей святых благоверных князя Петра и княгини Февронии.

Рекордной высотой деревянного строения в мировом масштабе характеризуется буддийская пагода в китайском городе Чанжоу. Здание находится в комплексе древнего буддийского храма Тяньнин. Общая высота пагоды, которая возводилась с 2002 по 2007 год, составляет 153,7 метра. Религиозное сооружение состоит из 13 ярусов, на верхнем из которых расположен колокол весом 30 тонн.