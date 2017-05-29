Ураган вырвал крест храма Рождества Богородицы в Королеве

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Один из храмов в подмосковном Королеве пострадал из-за сильного ветра, сообщает РИА Новости. Ураган вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы.

Уточняется, что прихожане, находившиеся в это время в храме, не пострадали. Другие части здания также не повреждены. Сейчас крест ставят на место.

Ураганом были повалены более тысячи деревьев в Москве и Центральном федеральном округе. Спасатели и коммунальные службы ведут активную работу по ликвидации последствий стихийного бедствия.

В результате прошедшего 29 мая урагана отключенными от электроснабжения оказались более 20 населенных пунктов с населением более четырех тысяч человек.