29 мая 2017, 21:08

Культура

Ураган вырвал крест храма Рождества Богородицы в Королеве

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Один из храмов в подмосковном Королеве пострадал из-за сильного ветра, сообщает РИА Новости. Ураган вырвал крест на центральном куполе храма Рождества Богородицы.

Уточняется, что прихожане, находившиеся в это время в храме, не пострадали. Другие части здания также не повреждены. Сейчас крест ставят на место.

Ураганом были повалены более тысячи деревьев в Москве и Центральном федеральном округе. Спасатели и коммунальные службы ведут активную работу по ликвидации последствий стихийного бедствия.

В результате прошедшего 29 мая урагана отключенными от электроснабжения оказались более 20 населенных пунктов с населением более четырех тысяч человек.

Эксперты рассказали m24.ru, как правильно вести себя в шторм. Читайте также текст нашей редакции о том, что делать, если ваше авто пострадало во время шторма.
