В Подмосковье построят деревянный кремль

Фото: ИТАР-ТАСС

В Зарайском районе планируется построить деревянный кремль имени Евпатия Коловрата. Располагаться культурно-исторический центр будет в живописном месте на берегу реки Осетр в окрестностях деревни Карманово, сообщает пресс-служба районной администрации.

Территория кремля будет поделена на четыре основных сектора: гостевая зона, духовная, ремесленные мастерские, ратное "городище" – место для спортивных занятий и зрелищных мероприятий. В центре встанет "княжий терем" – административно-гостинично-развлекательный комплекс. Создатели проекта рассчитывают, что сооружение будет использоваться в качестве декораций для съемок исторических фильмов и как площадка для фестивалей исторической реконструкции.

В этом году на территории будущего кремля планируется поставить храм, выполненный в традициях деревянного русского зодчества. Попасть в новый кремль можно будет тремя маршрутами: водным, пешим и автомобильным. Но самым с необычным условием станет то, что войти на территорию можно будет только в древнем народном костюме.

Инициаторы проекта определили своими целями оздоровительный отдых детей и подростков, организацию спортивных занятий, военно-патриотическую подготовку, а также проведение мастер-классов по старинным ремеслам. Немалое место среди этих задач занимают пропаганда среди подрастающего поколения здорового образа жизни и культурно-исторических ценностей.