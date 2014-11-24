В центре Москвы отреставрируют три храма

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В центре Москвы на территории Китай-города отреставрируют три храма, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ремонтные работы будут проведены в храмах по адресам: улица Варварка, владение 4, строение 1 и владение 12, строение 1, а также улица Варварка, владение 15, строение 2. Таким образом планируется отреставрировать церковь Георгия на Псковской горе, церковь Максима Блаженного и церковь Иоанна Предтечи.

"Работы по реставрации храмов будут осуществляться в соответствии с проектной документацией, одобренной департаментом культурного наследия города Москвы", - добавили в пресс-службе ведомства.

Церковь Святого Максима возведена в 1698-1699 годах на месте сгоревшей в 1679 году церкви, установленной на месте погребения Максима Блаженного (в 1434 году). После пожара 1737 года храм обновлен в стиле барокко. Церковь Святого Максима возведена в 1698-1699 годах на месте сгоревшей в 1679 году церкви, установленной на месте погребения Максима Блаженного (в 1434 году). После пожара 1737 года храм обновлен в стиле барокко. Церковь Святого Георгия построена в 1657-1658 годах на фундаменте разобранного старого храма Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшего на этом месте с середины XIII века. Церковь Рождества Иоанна Предтечи у Варварских ворот построена в 1741 году фабрикантом Подсевальщиковым на месте более древней каменной церкви. Церковь реставрировали в 1894 году. После закрытия в 1920 году в церкви организовали детский сад, а затем конторские помещения. В 1958 году была перестроена в жилой дом. В дальнейшем помещение также использовали под склад.



Напомним, что в Москве завершили реставрацию колокольни Заиконоспасского монастыря на Никольской улице. Реставрацию начали в июле 2014 года. В ходе работ был отреставрирован цоколь колокольни из гранитного камня, укреплена кирпичная кладка, воссозданы утраченные элементы декора и восстановлены лепные элементы, а также отреставрированы и укреплены каменные колонны на кронштейнах.

Летом 2014 года также началась реставрация колокольни Новодевичьего монастыря и построенной в середине XIX века церкви Рождества Богородицы на Кулишках, которая расположена на Солянке.

Напомним, на реставрацию объектов культурного наследия столичные власти выделили в этом году 7,8 миллиардов рублей.

С 2012 года в Москве действует программа реставрация объектов культурного наследия религиозного назначения за счет собственных средств религиозных организаций, пожертвований и средств бюджета города Москвы. В 2012 году работы проводились на 15 объектах, в 2013 году – на 10 объектах.

Прямое бюджетное финансирование выделяется на реставрацию особо значимых памятников архитектуры религиозного назначения.