Реставрация колокольни на Софийской набережной обойдется в 210 млн руб

На реставрацию "Колокольни XIX века" на Софийской набережной потратят 210 миллионов рублей

Реставрация объекта культурного наследия "Колокольни XIX века" на Софийской набережной обойдется в 209,9 миллионов рублей. Об этом сообщил глава столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский.

"Через 310 дней все будет в том виде, как это и должно было быть изначально. Проектная документация прошла заключение Госэкпертизы, к реставрации готовились почти полтора года", пояснил чиновник.

Прежде всего, строителям придется укрепить здание, поскольку оно находится на набережной. Работы будут идти круглый год, а в зимнее время - в зависимости от погодных условий.

По словам, настоятеля Храма Софии Премудрости Божией протоиерея Владимира Волгина, в здании колокольни есть надвратный храм. Кроме того, в ней будет располагаться несколько административных комнат.