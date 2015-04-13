В столице воссоздадут храм, взорванный по приказу Наполеона

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

ГКУ "Мосреставрация" объявило конкурс на проведение археологических исследований у восточной стены Новодевичьего монастыря.

Согласно документу, размещенному на портале госзакупок, планируется провести научное воссоздание храма в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, который был взорван французскими войсками по приказу Наполеона в 1812 году.

Работы будут идти на участке сквера в Лужнецком проезде в течение четырех месяцев. На эти цели планируется потратить порядка 2,1 миллиона рублей.

Новодевичий монастырь был основан в 1524 году. В документации отмечается, что при основании монастыря ему были переданы обширные окрестные земли для размещения хозяйственных дворов и слобода монастырских служителей, иногда называвшаяся Царицынской.

Приходский храм Усекновения главы Ионна Предтечи был построен в 1525 году. В XVIII веке храм был окружен погостом с деревянной оградой.

До 1812 года храм был приходской церковью. Во время войны французских солдат разместили на постой в Новодевичьем монастыре. Монастырь лично посещал Наполеон, а при отступлении из Москвы отдал приказ взорвать Иоанно-Предтеченский храм. Это распоряжение было исполнено в сентябре 1812 года, а территория храма в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи после разборки его завалов оставалась не застроенной.