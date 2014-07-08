Московский епархиальный дом восстановят в мае следующего года

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Московский епархиальный дом и храм святого князя Владимира восстановят в мае следующего года. Об этом Агентству "Москва" рассказал советник по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин.

Он пояснил, что до конца года будут завершены все общие строительные и основные отделочные работы, а также проложены наружные инженерные сети и внутренние инженерные системы. В следующем же году планируется завершить чистовую и художественную отделки.

Напомним, в 2015 году будет отмечаться тысячелетие преставления святого равноапостольного князя Владимира.