Московский епархиальный дом восстановят в мае следующего года

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Московский епархиальный дом и храм святого князя Владимира восстановят в мае следующего года. Об этом Агентству "Москва" рассказал советник по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин.
Он пояснил, что до конца года будут завершены все общие строительные и основные отделочные работы, а также проложены наружные инженерные сети и внутренние инженерные системы. В следующем же году планируется завершить чистовую и художественную отделки.
Напомним, в 2015 году будет отмечаться тысячелетие преставления святого равноапостольного князя Владимира.
История вопросаВладимир Святославич - князь новгородский в 970- 988 годы, великий князь киевский, при котором произошло крещение Руси. В крещении получил христианское имя Василий.
Известен также как Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир Креститель (в церковной истории) и Владимир Красное Солнышко (в былинах). Прославлен в лике святых как равноапостольный. День памяти в русском православии - 15 июля по Юлианскому календарю.