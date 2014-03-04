За последние два года в столице отреставрировали 20 храмов - Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

За последние два года в столице отреставрировали 20 храмов, сообщил Сергей Собянин.

"Нас не может не волновать реставрация храмов, которые находятся в собственности Русской Православной церкви и других конфессий. И, выработав новую систему поддержки реставрации храмов, привлечение не только бюджетных денег, но и привлечение большого количества спонсоров и инвесторов. Таким образом, нам удалось только за последние два года отреставрировать 20 храмов Москвы", - цитирует мэра Агентство "Москва".

Он также отметил, что общий объем инвестиций, вложенных в 2013 году в охрану памятников, составил 15 миллиардов рублей. Этот показатель является рекордным для Москвы.

Кроме того, на торжественной церемонии в здании Петровского путевого дворца Собянин впервые вручил звание "Почетный реставратор города Москвы" пяти специалистам, стаж работы которых превышает 35 лет.

Звание присвоено: главному инженеру ФГУП "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация" Нине Барышковой, главному специалисту ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские" Дмитрию Кульчинскому, главному архитектору проектов региональной благотворительной общественной организации "Центр традиционной русской культуры "Преображенское" Надежде Даниленко, а также генеральному директору ООО "Проектное бюро "АрКо" Евгению Кокореву и главному архитектору проекта ООО "Симстройсервис" Леониду Островскому.