Первый в столице буддийский храм откроется в конце 2015 года

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Первый в Москве буддийский храм, расположенный на Поклонной горе, откроется в конце 2015 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя религиозной организации "Московский буддийский центр "Три драгоценности" Татьяну Одушпаяк.

Ранее сообщалось, что храм откроется весной 2015 года. Храм задуман как символ памяти всех буддистов, погибших в период Великой Отечественной войны. Предполагается, что на первом этаже разместится музей, на втором - молельный зал.

"Недавно прошло совещание в Госдуме под руководством куратора проекта, депутата Ларисы Кужугетовны Шойгу, мы рассмотрели эскизные предложения, представленные из Республики Калмыкия, Читинской области, Моспроект-2 имени Посохина и Российской Ассоциации Буддистов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью", - цитирует агентство Татьяну Одушпаяк.

Напомним, что 4 ноября 2014 года на Поклонной горе прошла торжественная церемония закладки памятного камня на месте строительства мемориального буддийского храма. В церемонии принимали участие ламы из Бурятии, Калмыкии, Тувы и Москвы. Строительство храма приурочено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На Поклонной горе заложили камень для буддийского храма

Напомним, что в феврале голландские ученые обнаружили 1000-летнюю мумию монаха внутри статуи Будды. Исследования показали, что внутри статуи находятся мумифицированные останки буддийского монаха Ликуаня, мастера китайской школы медитации.