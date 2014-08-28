"Гуляй нога" проведет праздник перед храмом Христа Спасителя

Фото: M24.ru/ Роман Васильев

14 сентября на Патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя пройдут народные гулянья "Съезжий праздник Новолетия". Организует мероприятие молодежное объединение "Гуляй нога" при поддержке Государственного центра русского фольклора.

Съезжий праздник Новолетия станет первым мероприятием интерактивного проекта "Календарь Светлых Дней", приуроченного к празднованию Года культуры в России. Представители объединения "Гуляй нога" рассчитывают в рамках проекта познакомить жителей столицы с национальными обычаям, в частности с тем, как наши предки отмечали разные важные даты народного календаря. Глобальная цель проекта – способствовать сохранению и возрождению традиционной культуры русского народа.

Дата и название праздника напомнят гостям о том, что 14 сентября – 1 сентября по старому стилю – православная церковь отмечает начало церковного года. До реформ Петра I именно с этой даты в России официально отсчитывали новый год. Традиция установилась в 325 году нашей эры в Византии на Первом Вселенском Соборе в память о том, что 1 сентября Константин Великий принял Миланский эдикт, позволяющий свободно исповедовать христианство.