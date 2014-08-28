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Культура

28 августа 2014, 14:06

"Гуляй нога" проведет праздник перед храмом Христа Спасителя

храм Христа Спасителя праздники фольклор традиции народные гулянья Гуляй нога

Фото: M24.ru/ Роман Васильев

14 сентября на Патриаршем мосту возле храма Христа Спасителя пройдут народные гулянья "Съезжий праздник Новолетия". Организует мероприятие молодежное объединение "Гуляй нога" при поддержке Государственного центра русского фольклора.

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Съезжий праздник Новолетия станет первым мероприятием интерактивного проекта "Календарь Светлых Дней", приуроченного к празднованию Года культуры в России. Представители объединения "Гуляй нога" рассчитывают в рамках проекта познакомить жителей столицы с национальными обычаям, в частности с тем, как наши предки отмечали разные важные даты народного календаря. Глобальная цель проекта – способствовать сохранению и возрождению традиционной культуры русского народа.

Дата и название праздника напомнят гостям о том, что 14 сентября – 1 сентября по старому стилю – православная церковь отмечает начало церковного года. До реформ Петра I именно с этой даты в России официально отсчитывали новый год. Традиция установилась в 325 году нашей эры в Византии на Первом Вселенском Соборе в память о том, что 1 сентября Константин Великий принял Миланский эдикт, позволяющий свободно исповедовать христианство.

Гуляй нога

Молодежная инициатива "Гуляй Нога" объединяет несколько московских фольклорных коллективов, а ведущим проекта является уратор танцевального направления студии "Дербеневка" Станислав Зверев. Участники проекта проводят открытые вечеринки, так называемые "вечоры", на которых знакомят молодежь с народными танцами, играми и способами проведения досуга. Посетителей "вечор" учат танцевать кадрили и другие старинные танцы под гармонь. К мероприятиям привлекают народные ансамбли, студенческие и молодежные объединения, историко-этнографические клубы.

Первое мероприятие "Гуляй Нога" на Патриаршем мосту провели 19 августа 2009 года, в праздник Преображения Господня.

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