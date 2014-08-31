Хоккеисты столичного "Динамо" стали обладателями Кубка мэра Москвы

Московское "Динамо" стало обладателем Кубка мэра по хоккею

Хоккеисты столичного "Динамо" со счетом 5:3 обыграли ЦСКА в заключительном матче на Кубке мэра Москвы и стали победителями турнира.

Победу "бело-голубым" в поединке с армейцами принесли точные броски Константина Глазачева, Янне Яласваары и Мэта Робинсона, оформившего хет-трик. У "красно-синих" отличись Никита Зайцев, Дамир Жафяров и Денис Денисов.

Стоит отметить, что по ходу матча динамовцы выигрывали со счетом 4:0, однако армейцы смогли сократить результат до минимума и пропустили пятую шайбу лишь в самой концовке встречи.

По итогам турнира "Динамо" набрало семь очков, "Витязь" - шесть, ЦСКА - четыре, "Атлант" - одно.