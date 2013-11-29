Российская "молодежка" проиграла последний матч Суперсерии

Фото: ИТАР-ТАСС

В заключительном матче Суперсерии молодежная сборная России по хоккею уступила команде Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 4:2.

У победителей заброшенными шайбами отметились Деррик Пулио, Хантер Шинкарук, а также дважды Грег Чейз. В составе российской команды голы на счету Кирилла Воронина и Игоря Руденкова.

Отметим, что после первого периода подопечные Михаила Варнакова вели в счете 2:0, однако удержать победу не смогли.

В итоге, молодежная сборная России проиграла Суперсерию. В активе россиян после 6 матчей 8 очков, у канадцев - 10.