Чествование хоккеистов прошло на Манежной площади

Сборная России по хоккею, одержавшая победу на Чемпионате мира в поединке из серии матчей, праздновала победу на Манежной площади. Наши игроки завоевали в этом году титул чемпионов мира, не проиграв на турнире ни одного матча.

Хоккеистов приветствовали там же, где ранее отмечали их победы в полуфинале над финнами и в финале над словаками - на Тверской улице. Открытый автобус со спортсменами проехал по Тверской улице. Кубок мира мог увидеть любой желающий, открытый автобус со спортсменами приехал от Пушкинской площади.