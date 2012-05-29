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29 мая 2012, 18:41

Чествование хоккеистов прошло на Манежной площади

хоккей чемпионат мира

Сборная России по хоккею, одержавшая победу на Чемпионате мира в поединке из серии матчей, праздновала победу на Манежной площади. Наши игроки завоевали в этом году титул чемпионов мира, не проиграв на турнире ни одного матча.

Хоккеистов приветствовали там же, где ранее отмечали их победы в полуфинале над финнами и в финале над словаками - на Тверской улице. Открытый автобус со спортсменами проехал по Тверской улице. Кубок мира мог увидеть любой желающий, открытый автобус со спортсменами приехал от Пушкинской площади.

Концерт, посвященный победе сборной России по хоккею на Чемпионате мира, прошел сегодня в центре Москвы. Наши игроки завоевали в этом году титул чемпионов мира, не проиграв на турнире ни одного матча

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