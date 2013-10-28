Московское "Динамо" дома обыграло "Торпедо" со счетом 2:1

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своей площадке обыграло нижегородское "Торпедо" со счетом 2:1.

Матч начался с быстрого гола - уже на 42-й секунде отличился форвард нижегородской команды Войтек Вольски. Ответную шайбу динамовцы смогли забросить во второй половине первого периода. На 14-й минуте голом отметился Мартиньш Карсумс.

После перерыва Карсумс оформил дубль, отличившись на 30-й минуте с передачи Дениса Мосалева.

Больше заброшенных шайб в этом матче зрители не увидели.

В итоге динамовцы, обыграв своих соперников из Нижнего Новгорода, набрали 50 очков и продолжают лидировать в конференции "Запад".