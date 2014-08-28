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Спорт

28 августа 2014, 10:36

В столице стартует Кубок мэра Москвы по хоккею

хоккей ЦСКА Динамо Кубок мэра Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

С 28 по 31 августа на малой арене Олимпийского комплекса "Лужники" пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. В первый день турнира ЦСКА сыграет с "Витязем", а "Динамо" - с "Атлантом".

Кубок мэра Москвы - традиционный и единственный в столице предсезонный хоккейный турнир, который проводится с 2008 года в конце августа - начале сентября.

Изначально турнир проводился только среди столичных клубов - "Динамо", "Крылья Советов", "Спартак", "ЦСКА". Три года состав участников был неизменен, но после прекращения существования хоккейного клуба "Крылья Советов", его место занял "Атлант", а следующие два года - "Витязь".

В этом сезоне состав участников вновь претерпел изменения - вместо "Спартака" будет играть "Атлант". Таким образом, в Кубке мэра 2014 года встретятся два столичных и два подмосковных клуба.

"Хоккей очень нужен, важен, популярен сегодня в Москве. А Кубок мэра, соответственно, дает стимул для всех хоккеистов, в первую очередь, хоккеистов-москвичей. Игра в хоккей динамичная, умная, грамотная, и очень нравится москвичам. Знаете, многие родители для того, чтобы их дети тренировались как можно лучше, уходят на другое место работы - для того, чтобы как можно ближе работать к тому месту, где тренируется их чадо", - отметил ранее руководитель департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев.

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