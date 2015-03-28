ЦСКА в третьем овертайме вырвал победу у СКА

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичный ЦСКА на своей площадке обыграл петербургский СКА во втором матче финальной серии Западной конференции. Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Первыми в игре отличились хоккеисты гостей - Евгений Дадонов удачно сыграл на добивании и реализовал численное преимущество. "Красно-синим" удалось отыграться во второй трети матчи, когда цели достиг бросок Никиты Зайцева в большинстве.

На шестой минуте третьей двадцатиминутки питерские армейцы снова вышли вперед благодаря голу Артемия Панарина. При этом стоит отметить, что арбитры засчитали взятие ворот только после длительного просмотра момента.

Однако вскоре москвичи выравняли положение: Роман Любимов с пятака пробил Микко Коскинена.

В итоге игра перешла в овертайм. В первом дополнительном периоде соперники создали много голевых моментов, но вратари сохранили свои ворота на замке. В следующем двадцатиминутном отрезке СКА получил право на буллит после умышленного сдвига ворота, но Червенка штрафной бросок не реализовал.

Победную шайбу московскому ЦСКА удалось забить в третьем овертайме, отличился Роман Любимов, оформивший дубль.

Благодаря этому успеху московские армейцы повели в серии со счетом 2:0. Теперь команды сыграют два матча в Санкт-Петербурге.