Хоккейное "Динамо" оштрафовали за брошенные на лед сосиски

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" оштрафовано Континентальной хоккейной лигой на 100 тысяч рублей за брошенные на лед сосиски. Их кинул один из фанатов "бело-голубых" в знак протеста против соперников - игроков СКА.

На бутафорских "снарядах" были написаны номера хоккеистов из Петербурга - Евгения Артюхина, Федора Федорова и Алексея Семенова, пишет "Советский спорт".

Во время матча фанаты "Динамо" исполнили песню "Священная война", на которую также негативно отозвалась КХЛ.

Сам матч прошел в столице 26 марта и закончился победой хозяев – 4:2.