Александр Еременко: стена на страже ворот

Фото: ИТАР-ТАСС

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко уже на протяжении долгих лет считается одним из самых надежных и стабильных стражей ворот в российском хоккее. Имея в своем активе три Кубка Гагарина, две золотые медали мировых первенств и множество других наград, Александр в каждом матче продолжает демонстрировать свое мастерство. И несмотря на серьезную конкуренцию среди голкиперов в сборной России, Еременко все-таки поедет на Олимпийские игры в Сочи. О карьере вратаря российской команды – в материале M24.ru.

Любовь к хоккею Александру Еременко привила мама, которая отдала своего сына в возрасте 7 лет в хоккейную школу "Динамо". Старший брат Александра Влад одновременно с хоккеем занимался футболом, боксом и борьбой, но нигде так и не преуспел. В отличие от Александра, который однажды встав в ворота, нашел свое призвание. При этом в детстве занятия спортом не должны были мешать учебе в школе. Правило для Еременко было простое: получаешь плохую оценку – не идешь на тренировку. Поэтому учился Еременко неплохо, да и занятие почти не прогуливал.

Хоккейным кумиром у юного голкипера был знаменитый чешский вратарь Доминик Гашек. Игры "доминатора" Александр смотрел как завороженный. Отметим, что через много лет Еременко встретится с Гашеком уже на площадке. Это случится в 2005 году, в матче "Звезды России" против "Звезд остального мира", где ворота соперников защищали как раз Еременко и Гашек.

Фото: ИТАР-ТАСС

В 1999 году на протяжении двух сезонов молодой вратарь выступал за тверской ТХК, который был на тот момент фарм-клубом столичного "Динамо". Дебют за московскую команду случился лишь через два года, в матче против пермского "Молота-Прикамья". Однако закрепиться в составе "бело-голубых" Еременко не удалось, и сезон 2001/02 он проводит в челябинском "Мечеле". Затем Александр снова возвращается в "Динамо", но в сезоне 2003/04 отправляется в аренду в хабаровский "Амур".

Несмотря на постоянные аренды и переходы, Еременко не оставлял попытки стать основным голкипером "Динамо". В сезоне 2004/05 он проводит за "бело-голубых" 34 игры и выигрывает золотые медали российского первенства. Напомним, что тот чемпионат были примечателен большим количеством звезд НХЛ в отечественном хоккее, которые приехали играть в Россию из-за локаута в североамериканской лиге. Тогда партнерами Еременко по чемпионской команде были Андрей Марков, Павел Дацюк, Максим Афиногенов, Мартин Гавлат, Александр Фролов.

В 2004 году Еременко дебютирует в сборной России. После этого он постоянно участвует в Евротуре, а в 2005 году Александр поехал на Чемпионат мира, где стал бронзовым призером, но так и не сыграл ни одного матча.

Несмотря на победу в чемпионате с "Динамо" и вызов в сборную России, по окончании сезона Александр Еременко принимает решение сменить команду. Голкипер переезжает в Казань и выступает за "Ак Барс", которым, к слову, тогда руководил нынешней тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов. Но в казанской команде Александр так и не стал основным вратарем, сыграв в регулярном чемпионате всего 22 матча, а в плей-офф принял участие всего лишь в трех играх. Но это не помешало Еременко выиграть с "Ак Барсом" чемпионство. Следующий сезон за казанскую команду стал для Александра не многим лучше предыдущего. Вратарь провел всего 27, выиграл серебряные медали и уже после этого решил сменить клубную прописку. В 2007 году голкипер также выиграл "бронзу" чемпионата мира в составе сборной России, но уже в качестве основного вратаря команды.

Фото: ИТАР-ТАСС

Сезон 2007-2008 Еременко начинает в уфимском "Салавате Юлаеве", в котором затем проведет четыре года. За это время Александр успеет выиграть чемпионат России (2008) и Кубок Гагарина (2011). Что касается международной карьеры, на победный для российской сборной чемпионат мира в Квебеке Александр поехал в качестве основного голкипера, но уже во втором матче получил травму, которая не позволила провести на мировом первенстве больше ни одного матча. Через год Еременко выиграл золото Чемпионата мира-2009, но тогда основным вратарем сборной был Илья Брызгалов, а Александр провел большую часть турнира на скамейке запасных.

Последний сезон в "Салавате" у Александра не задался. По ходу чемпионата руководство уфимского клуба пригласило в команду шведского голкипера Эрика Эсберга, который стал первым номером команды. Подменять его должен был Виталий Колесник, и Еременко, таким образом, был отправлен в глухой запас. По итогам сезона в активе Александра было всего лишь 17 игр, однако впервые в своей карьере вратарь выиграл Кубок Гагарина. С другой стороны, неудачи в клубе привели к отлучению от сборной. Поэтому Еременко принимает решение вернуться в московское "Динамо".

В составе "бело-голубых" Александр Еременко становится основным голкипером и в первом же сезоне выигрывает Кубок Гагарина-2012. Также Александр был признан самым ценным игроком плей-офф и лучшим вратарем КХЛ сезона 2011/12. В чемпионате 2012/13 Еременко снова становиться обладателем Кубка Гагарина. А после победы в шестом матче финальной серии с челябинским "Трактором" Александра второй раз подряд признали MVP плей-офф.

Александр Еременко в матче за сборную России. Фото: ИТАР-ТАСС

Долгое время Еременко не выступал за сборную России, но удачная игра за "Динамо" все-таки убедила тренерский штаб во главе с Зинэтулой Билялетдиновым включить Александра в состав команды. Скорее всего, вратарь "Динамо" будет на Олимпиаде третьим - все-таки выиграть конкуренцию у голкиперов НХЛ Семена Варламова и Сергея Бобровского крайне непросто. Но Александр Еременко отличается стойким характером, который не позволяет вратарю сломаться в тяжелый момент или, как говорят хоккеисты, "поплыть". Поэтому можно не сомневаться, что трехкратный обладатель Кубка Гагарина сможет в любой момент выйти на лед и помочь партнерам по команде почувствовать уверенность за последний рубеж.

Даниил Адамов