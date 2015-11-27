Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2015, 20:51

Спорт

Московское "Динамо" обыграло "Автомобилист" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московское "Динамо" одержало победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 4:1.

Шайбы в ворота хозяев поля забросили Максим Пестушко на 16-й, 21-й минутах и Константин Горовиков на 49-й и 58-й минутах.

На 46-й минуте московская команда пропустила шайбу от Эро Эло.

Следующий матч "Динамо" проведет 29 ноября также в гостях с омским "Авангардом". "Автомобилист" в тот же день примет загребский"Медвешчак".

хоккей Динамо Автомобилист

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика