Арбитраж столицы признал ледовый дворец "Сокольники" банкротом

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом ЗАО "Ледовый дворец Сокольники", в котором проводит свои домашние матчи хоккейный клуб "Спартак".

Суд признал компания банкротом по упрощенной системе, как ликвидируемого должника. Заявителем по делу о банкротстве выступает сама компания. Суд открыл конкурсное производство в отношении компании сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющем суд назначил Евгения Русанин. На 17 февраля 2015 года суд назначил рассмотрение отчета конкурсного управляющего, сообщает РАПСИ.

В ходе заседания отмечалось, что у ЗАО "Ледовый дворец Сокольники" есть имущество, за счет которого будет производится финансирование конкурсного производства, но это имущество обременено залогом.

Согласно материалам арбитражного суда Москвы, в его производстве находится пять исков "Инвестбанка", который в настоящее время признан банкротов, где в качестве соответчика значится ЗАО "Ледовый дворец Сокольники". В каждом иске банк просит взыскать по 50 тысяч рублей и обратить взыскание на заложенное имущество по кредитным договорам.

Отметим, что дворец "Сокольники" был открыт 14 апреля 1956 года на территории одноименного парка культуры и отдыха. Изначально на месте нынешней арены была лишь хоккейная коробка, окруженная трибунами, под которыми находились помещения для спортсменов. В 70-е годы на этом месте было выстроено пятиэтажное здание.

В настоящее время на территории дворца работают два теннисных корта, тренировочная хоккейная площадка с искусственным льдом, спортивные площадки для игры в гандбол и мини-футбол, городок общефизической подготовки, а также два тренажерных зала и два зала хореографии.