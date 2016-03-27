Форвард ЦСКА Джефф Плэтт дискалифицирован на четыре матча

Фото: cska-hockey.ru

Нападающего столичных армейцев Джеффа Плэтта дисквалифицировали на четыре матча, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги наказал игрока за нарушение правил против форварда санкт-петербургского СКА Вадима Шипачева в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина.

Инцидент произошел на 51-й минуте встречи. Единственную шайбу в этой игре на 112-й минуте забросил именно Джефф Плэтт.

В результате матч стал самой продолжительной "сухой" встречей КХЛ в истории. Стоит отметить, что Плэтт также сделал дубль во втором матче серии.

После трех игр между ЦСКА и СКА счет в серии 3-0 в пользу москвичей. Следующая встреча между армейскими командами состоится 28 марта в Санкт-Петербурге.