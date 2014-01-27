Форма поиска по сайту

27 января 2014, 22:45

"Спартак" уступил "Атланту" и потерпел 16-е поражение подряд

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак" на своей площадке проиграл "Атланту" в серии буллитов - 3:4. Это поражение для подопечных Федора Канарейкина стало 16-м подряд.

Открыть счет хозяевам льда удалось уже на 7 минуте - отличился Олег Кваша. Однако уже через 5 минут подмосковные хоккеисты усилиями Сергея Шмелева восстановили равновесии. А под занавес периода гости смогли выйти вперед - гол на своей счет записал Олег Яшин.

В самом начале второго отрезка игры спартаковец Григорий Желдаков сделал счет 2:2. Следующую заброшенную шайбу зрители увидели только в середине третьей двадцатиминутки. За 10 минут до финальной сирены Игорь Волков в третий раз зажег красный свет за воротами Сергея Борисова.

Но спустя 3 минуты все тот же Яшин перевел игру в дополнительное время, где ни одна из команд не смогла отличиться. А в серии буллитов удачливее оказались гости. Победный бросок на счету Игоря Радулова.

Таким образом, спартаковцы потерпели уже 16-е поражение подряд и продлили рекордную безвыигрышную серию в КХЛ. В настоящий момент московский клуб занимает предпоследнее место в Западной конференции.

Отметим, что до абсолютного антирекорда российских чемпионатов "Спартаку" надо проиграть еще 4 раза. В сезоне 2000/01 питерский СКА потерпел подряд 20 поражений.

