Российская "молодежка" обыграла сборную юниорской лиги Онтарио

Фото: ИТАР-ТАСС

Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии одержала победу над сборной юниорской лиги Онтарио в серии буллитов.

У россиян голы забили Ильдар Шиксатдаров и Сергей Купцов. Решающий буллит на счету Николая Складниченко.

Эта победа стала для молодежной сборной России второй в матчах с командой OHL. Первая встреча, прошедшая в четверг в Ошаве, закончилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Михаила Варнакова.

Следующий матч российская команда сыграет 27 ноября со сборной Западной хоккейной лиги (WHL).