"Спартак" разгромно проиграл "Металлургу" в матче КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" на своей площадке уступил магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1:6.

Судьба матча была решена во втором периоде, когда гости смогли забросить четыре шайбы подряд. У "Магнитки" отличились Крис Ли, Франсис Паре, Данис Зарипов и Евгений Тимкин.

В середине третьей двадцатиминутки нападающий "красно-белых" Владимир Пешехонов одну шайбу отыграл. Но уже через 40 секунд Паре оформил дубль, а довершил разгром Виктор Антипин.

В итоге, "Спартак" потерпел четвертое поражение подряд и еще больше усложнил себе задачу выхода в плей-офф. Московский клуб опустился в турнирной таблице КХЛ на одну строчку и теперь находится на 10-м месте в Западной конференции. Что касается "Металлурга", то магнитогорцы уверенно занимают третью позицию на Востоке.