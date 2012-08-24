Московский "Спартак" подарит детям фирменные дневники

фото с сайта spartak.ru

Московский хоккейный "Спартак" проведет специальную акцию, приуроченную к началу нового учебного года. 50000 ребят абсолютно бесплатно получат фирменные "красно-белые" дневники с символикой клуба.

Отдельные призы предусмотрены для детей, которые учатся на "отлично". Школьники, аккуратно заполнявшие дневник в течение первого полугодия и продемонстрировавшие высокие результаты в учебе, получат дополнительные награды.

Спартаковский дневник соответствует всем школьным стандартам. На дополнительных страницах ученики смогут ознакомиться с историей хоккея и клуба, а также правилами игры.

"Красно-белые" дневники будут распространяться, в основном, в Восточном, Центральном и Северо-Восточном округах столицы, сообщает официальный сайт московской команды.