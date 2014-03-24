Отставка Валерия Карпина и завершение биатлонного сезона

Валерий Карпин. Фото: ИТАР-ТАСС

Поражение московского "Динамо" в серии плей-офф с "Локомотивом" и увольнение Валерия Карпина с поста главного тренера "Спартака", приезд португальца Андре Виллаш-Боаша в "Зенит" и завершение биатлонного сезона, а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

Среди столичных футбольных клубов главным "ньюсмейкером" на прошлой неделе стал девятикратный чемпион России "Спартак". Акционеры "красно-белых" приняли решение отправить в отставку главного тренера команды Валерия Карпина. Причина – вылет из Кубка России и неудачный старт в весенней части чемпионата (поражение от "Терека" и ничья с "Анжи"). Главным претендентом на образовавшуюся вакансию называется наставник "Амкара" Станислав Черчесов. Рулевой пермского клуба однажды уже возглавлял "Спартак", однако впечатление у болельщиков оставил не самые приятные. Прежде всего конфликтом с тогдашними лидерами команды - Максимом Калиниченко и Егором Титовым, а также двумя сокрушительными поражением от принципиальных соперников – ЦСКА и киевского "Динамо".

Чуть позже стало известно, что группа игроков "Спартака" обращалась к руководству клуба с просьбой не увольнять Карпина. Однако если команда настолько предана своему наставнику, то что ей мешало показывать хотя бы более-менее сносную игру? Также вызывает вопросы сам факт увольнения Карпина за 9 туров до конца чемпионата, когда клуб все еще претендует на первое место. При этом непохоже, чтобы у владельца команды Леонида Федуна была готова замена Карпину в случае его отставки. Сейчас же поиски тренера похожи на какой-то хаотичный процесс.

В 22-м туре российской премьер-лиги "красно-белые" вышли на поле против "Краснодара" под руководством наставника молодежной команды Дмитрия Гунько. Частенько после смены тренеры игроки получают эмоциональную встряску и пару-тройку игр буквально "летают". Но в случае "Спартака" все получилось ровным счетом наоборот. Москвичи потерпели сокрушительное поражение 0:4, и шансы на чемпионство продолжают таять.



Пока же главным кандидатом на золото является столичный "Локомотив". В прошедшие выходные "железнодорожники" одержали уверенную победу над екатеринбургским "Уралом" - 3:0, упрочив свое лидерство в чемпионате. Петербургский "Зенит" отстает уже на 6 очков, однако имеет одну игру в запасе.

Фото: ИТАР-ТАСС

Не смогли подняться на третье место в турнирной таблице динамовцы, которые отставали от "Спартака" на одно очко. Подопечным Дана Петреску так и не удалось за 90 минут матча взломать оборону казанского "Рубина". Таким образом, "бело-голубые" сравнялись по очкам со "Спартаком" (у обеих команд по 40 баллов), но благодаря большему количеству побед "красно-белые" находятся на третьей строчке. Сегодня свой поединок проведет еще один московский клуб - ЦСКА, который отправился в Махачкалу в гости к аутсайдеру чемпионата "Анжи". В случае успеха, армейцы наберут 40 очков и потеснят "Динамо" с четвертого места.

Но несмотря на наступление весны, не стоит забывать зимние виды спорта. Так, в плей-офф Континентальной хоккейной лиги не осталось московских клубов. Ранее московский ЦСКА потерпел сокрушительное поражение в серии со СКА (0:4), а 17 марта действующий обладатель Кубка Гагарина "Динамо" уступило в седьмом матче ярославскому "Локомотиву" - 1:5 и сложило с себе чемпионские полномочия. До начала игр на вылет мало кто мог предположить, что эта серии хотя бы просто затянется на семь поединков. Однако подопечные Дэйва Кинга абсолютно на равных боролись с заведомо более сильным соперником, а в двух последних играх не оставили от "бело-голубых" камня на камне, выиграв с общим счетом 11:1.

События в мире

Не успели хоккеисты завершить матчи 1/8 финала плей-офф КХЛ, как уже 20 марта им предстояло выйти на площадки в четвертьфинальных сериях. Отметим захватывающие поединки между СКА и "Локомотивом", где после трех матчей впереди железнодорожники – 2:1. С таким же счетом на Западе лидирует пражский "Лев" в противостоянии с донецким "Донбассом".

Что касается Восточной конференции, то здесь магнитогорский "Металлург" выиграл два домашних матча у "Сибири", а "Барыс" и "Салават Юлаев" одержали пока по одной победе.

С 20 по 23 марта в норвежском Хольменколлене состоялся последний этап Кубка мира по биатлону. Еще до его начала финальных гонок определится обладатель Большого Хрустального глобуса у мужчин. Еще до его начала финальных гонок определится обладатель Большого Хрустального глобуса у мужчин. Победу в общем зачете одержал француз Мартен Фуркад. По итогам соревнований в Норвегии у женщин победительницей в итоговом зачете стала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Второе место заняла норвежка Тура Бергер, а замкнула тройку лидеров белоруска Дарья Домрачева. Лучшей из россиянок стала Ольга Вилухина, завершившая сезон на пятой позиции.

Тура Бергер, Дарья Домрачева, Кайса Мякяряйнен. Фото: ИТАР-ТАСС

В женском спринте, который проходил 20 марта, победу одержала Дарья Домрачева, оставившая позади Туру Бергер и Сьюзан Данкел. В аналогичной дисциплине у мужчин первым стал словенец Яков Фак, вторым к финишу пришел россиянин Евгений Гараничев. А уже через день спортсменам пришлось выйти на старт гонки преследования. И в обеих гонках россияне смогли зацепиться за подиум. Ольга Вилухина заняла третье место, а Александр Логинов уступил лишь австрийцу Симону Эдеру.

Последней гонкой сезона стал масс-старта. В гонке с общего старта на 12,5 километров у женщин первой стала представительница Словении Анастасия Кузьмина. В мужском масс-старте победу одержал Мартен Фуркад, который оставил позади Доминика Ландертингера и Якова Фака. Отметим, что в нынешнем сезоне в связи с Олимпиадой не проводился чемпионат мира.

Однако москвичи все еще имеют возможность увидеть лучших биатлонистов мира. 5 апреля в спорткомплексе "Олимпийский" пройдет уже ставшая традиционной Гонка чемпионов. В этот раз свое участие в ней подтвердили братья Фуркады, Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Кайся Мякяряйнен, Ольга Зайцева, Дарья Домрачева и Тура Бергер.

Второе поражение в Топ-16 баскетбольной Евролиги потерпел 20 марта московский ЦСКА. Подопечные Этторе Мессины на выезде уступили мадридскому "Реалу". На протяжении практически всего матча "красно-синие" на равных играли со своим противником, но в четвертой четверти мадридцы все-таки вырвали победу. В итоге – 79:93 и "Реал" теперь возглавляет турнирную таблицу группы F.

Фото: ИТАР-ТАСС

Но несмотря на поражение в Мадриде, армейцы уже через несколько дней в рамках Единой лиги ВТБ обыграли литовский "Нептунас" - 87:64. Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Александр Каун, набравший 17 очков. В активе Ненада Крстича 16 очков, а Кайл Хайнс к 10 набранным очкам добавил 7 подборов.

На прошлой неделе стало известно, что новым наставником петербургского "Зенита" станет португальский специалист Андре Виллаш-Боаш. При этом "сине-бело-голубым" придется раскошелится на 5 миллионов рублей. Именно такую сумму клуб премьер-лиги обязан выплачивать в качестве налога в случае приглашении иностранного тренера. О Виллаш-Боаше мы знает только, что добившись успеха у себя на родине с "Порту", тренер отправился покорять Туманный Альбион. Но успеха там не добился. Сначала португальца уволили из "Челси", а затем с тренером расстался "Тоттенхем".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" против дортмундской "Боруссии" проводил пока без Виллаша-Боаша на тренерской скамейке. Его обязанности в этом матче исполнял Сергей Семак. И неожиданно для всех петербуржцы смогли одержать победу на поле соперника – 2:1. Однако проигрыш в первом матче со счетом 2:4 не позволил "Зениту" выйти в следующую стадию турнира.

Фото: ИТАР-ТАСС

Также на прошедшей неделе состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В борьбе за главный европейский клубный трофей "Барселона" встретится с мадридским "Атлетико", "Реал" сыграет с "Боруссией", "Пари Сен-Жермен" – с "Челси", а "Манчестер Юнайтед" – с "Баварией".

Что касается Лиги Европы, то здесь состав пар в 1/4 финала выглядит так: "Аз Алкмар" – "Бенфика", "Лион" – "Ювентус", "Базель" – "Валенсия", "Порту" – "Севилья".

Что посмотреть на этой неделе

В 23-м туре российской футбольной премьер-лиги центральным матчем станет столичное дерби между "Локомотивом" и "Спартаком". Игра состоится 30 марта в 13.30. Скорее всего, "красно-белые" выйдут на этот матч с новым главным тренером, однако "железнодорожники" сейчас показывают очень уверенную игру, поэтому "народной команде" вряд ли удастся победить на эмоциях. Стоит отметить, что в случае поражение, "Спартак", фактически, теряет шансы на чемпионство.

Еще один московский клуб, "Динамо", отправится в ближайшем туре в Томск, где сыграет с местной "Томью". А ЦСКА в следующий понедельник примет на своем поле нижегородскую "Волгу".



В середине недели также пройдут четвертьфинальные матчи в Кубке России. 26 марта "Томь" на своем поле примет "Луч-Энергию", "Краснодар" сыграет с обидчиком "Спартака" - "Тосно", а "Ростов" встретится с "Ротором". Московский ЦСКА 27 марта постарается сломить сопротивление грозненского "Терека".



В среду, 27 марта, очередной матч Топ-16 Евролиги проведут баскетболисты ЦСКА. На своей площадке армейцы примут немецкую Баварию.

С 28 по 30 марта к экранам телевизоров примкнут болельщики "королевских" гонок. В ближайшие выходные в Малайзии пройдет второй этап Формулы-1. Напомним, что стартовую гонку в Австралии выиграл Нико Росберг (Mercedes), вторым к финишу пришел Кевин Магнуссен (McLaren), третьим стал еще один представитель команды McLaren – Дженсон Баттон. Дебютировавший в Формуле-1 россиянин Даниил Квят смог попасть в десятку и занял 9-е место.

Даниил Адамов