Закрытие Олимпиады в Сочи и провал российских хоккеистов

Вратарь сборной России по хоккею Сергей Бобровский. Фото: ИТАР-ТАСС

Неудачное выступление российских хоккеистов и закрытие Олимпийских игр в Сочи, медальный рекорд сборной России и жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Олимпиада в Сочи

В воскресенье, 23 февраля, в Сочи прошла церемония закрытия 22-й зимней Олимпиады в Сочи. Победителем в неофициальном медальном зачете стала сборная России, завоевавшая 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. Таким образом, Россия побила сразу два рекорда: советский – по общему числу медалей, завоеванных на Олимпиаде, и российский – по количеству золотых наград.

Неделя с 17 февраля и до окончания Игр была очень богатой на медали для российской команды. Но начнем все-таки с одного из главных разочарований – хоккейной сборной. Подопечные Билялетдинова провалили выступление на домашней Олимпиаде, вылетев из турнира в четвертьфинале. Командой, преградившей путь нашим хоккеистам к успеху, стала Финляндия. Можно долго искать причины поражения, обвинять тренера или игроков, однако факт остается фактом – вторую Олимпиаду подряд россияне не могут пройти дальше 1/4 финала.

Уже появились слухи об отставке Билялетдинова и назначении главным тренером рулевого "Динамо" Олега Знарка. Однако очень сомнительно, что обычная смена наставника – то, что необходимо сборной России. В Ванкувер наши хоккеисты, возглавляемые дуэтом Быков-Захаркин, приезжали в качестве главных (или одних из) фаворитов турнира. Но все закончилось плачевно. Поменяли тренера – все закончилось также.

Вратарь сборной Канады Кэри Прайс. Фото: ИТАР-ТАСС

Победителем Олимпиады в Сочи, как и четыре года назад, стала сборная Канады, в финале переигравшая Швецию – 3:0. Во время поединка бросалось в глаза насколько превосходят канадцы своих соперников во всех компонентах игры. То же самое было и в полуфинале с США. Вроде американцы и такой же звездный состав собрали, и мастерства навалом, но вот постоянно не хватало "звездно-полосатым" какого-то "чуть-чуть". При этом поражение от "кленовых листьев" видимо настолько надломило США, что в матче за третье место они уступили финнам со счетом 5:0.

Под занавес Олимпиады порадовали российских болельщиков биатлонисты и лыжники, неудачно выступавшие по ходу соревнований. 21 февраля женская сборная по биатлону завоевала серебро в эстафете. Наши девушки не сумели опередить лишь команду Украины. За Россию в этой гонке выступали: Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина.

На следующий день на первую ступень пьедестала поднялись биатлонисты в той же дисциплине: Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. После заключительной стрельбы Шипулин уходил на дистанцию вторым, отставая на 4 секунды от немца Шемпа. Однако довольно быстро догнал соперника, а затем в нужный момент атаковал и уже на финишной прямой не оставил немцу ни единого шанса.

Антон Шипулин. Фото: ИТАР-ТАСС

А в последний день Олимпиады золото завоевали лыжники. Причем россияне заняли весь пьедестал в мужском лыжном марафоне на 50 километров свободным стилем. Первое место выиграл Александр Легков, который за два километра до финиша вышел на первое место и никому его не уступил. Серебряную медаль завоевал Максим Вылегжанин, бронза на счету Ильи Черноусова.

Также отметим две золотые награды россиянина Виктора Ана в шорт-треке. Сначала москвич выиграл медаль высшего достоинства на дистанции 500 метров, а затем в эстафете вместе со своими партнерами по команде Семеном Елистратовым, Владимиром Григорьевым и Русланом Захаровым. Таким образом, Ан стал трехкратным чемпионом Сочи, а в общей сложности у него теперь шесть золотых медалей Олимпиад.

Кроме того, на прошлой неделе золото выиграл экипаж Александра Зубкова в "двойках" и "четверках", экс-американец Вик Уайлд дважды первенствовал в соревнованиях сноубордистов, а фигуристка Аделина Сотникова стала первой в индивидуальных соревнованиях.

События в мире

Московский ЦСКА продолжает удачное выступление в ТОП-16 баскетбольной Евролиги. На сей раз повержен оказался израильский "Маккаби". Команда из Тель-Авива смогла набрать лишь 65 очков, когда как армейцы забросили в кольцо соперника целую сотню.

Фото: ИТАР-ТАСС

ЦСКА создал задел еще в первой четверти и в дальнейшем не дал ни на секунду усомниться в своем преимуществе. К большому перерыву отрыв "красно-синих" от соперника достиг 7 очков. После третьей четверти подопечные Этторе Мессины увеличили преимущество до 19 очков. В заключительной четверти игроки армейцев довели счет до разгромного. Итоговый результат - 100:65.

С шестью победами в семи матчах армейцы возглавляют группу F.

На прошлой неделе в Ницце прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2016. По ее итогам российские футболисты попали в группу G, где также оказались команды Швеции, Австрии, Черногории, Молдавии и Лихтенштейна.

8 сентября 2014 года сборная России сыграет с командой Лихтенштейна. 9 октября игрокам национальной команды предстоит сложный выезд в Швецию - там пройдет встреча с основным конкурентом в отборочном цикле. 12 октября россияне примут дома команду Молдавии, а 15 ноября в гостях померятся силами со сборной Австрии.

27 марта будущего года наша сборная проведет выездной матч с Черногорией, 14 июня сыграет с Австрией дома. 5 сентября российские футболисты проведут ответную игру с командой Швеции, а 8 сентября - с Лихтенштейном. 9 октября 2015 года сборная России поедет в гости к команде Молдавии, 12 октября завершит отборочный цикл матчем с Черногорией.

Напрямую в финальную часть европейского первенства попадают две лучшие команды из девяти групп, а также лучшая сборная среди занявших третье место. Оставшиеся восемь сборных, занявшие третьи позиции в группах, разыграют между собой четыре путевки на Евро-2016 в стыковых матчах. Отметим, что еще одно место в групповом этапе закреплено за страной-хозяйкой соревнований.

В футбольной Лиге Чемпионов стартовали первые матчи 1/8 финала. Обращает на себя внимание, что во всех четырех поединках победу праздновали гости, хозяева поля не смогли забить голы ни в одном из матчей. ПСЖ на выезде разгромил "Байер" (4:0), "Барселона" переиграла "Манчестер Сити" (2:0), "Милан" с минимальным счетом уступил "Атлетико" (0:1), а "Бавария" забила два безответных мяча в ворота "Арсенала" (2:0).

Матч Лиге Европы "Анжи" - "Генк". Фото: ИТАР-ТАСС

Первые матчи 1/16 также прошли в Лиге Европы. Российские клубы "Анжи" и "Рубин" свои поединки завершили вничью. Махачкалинский клуб дома встречался с бельгийским "Генком", обе команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Казанцы проводили свой матч в Испании против Бетиса. На гол защитника Дидака Вилы "Рубин" ответил мячом Еременко. В итоге - 1:1. Ответные матчи пройдут 27 февраля.

Что посмотреть на этой неделе

Несмотря на то, что Олимпиада завершилась лишь 23 февраля, уже в среду возобновляется чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В "регулярке" командам осталось провести только по 4 матча, однако и среди них можно найти интересными противостояния.

Московских болельщиков 26 февраля ждет столичное дерби – ЦСКА против "Спартака". Команды на сегодняшний день решают разные турнирные задачи, однако несмотря на это матч должен получиться зрелищным и бескомпромиссным. Армейцы обеспечили себе участие в плей-офф и сохраняют шансы забраться в таблице повыше и тем самым избежать в первом раунде плей-офф встречи с петербургским СКА. Спартаковцы же продолжают испытывать финансовые проблемы, а шанс на участие в матчах плей-офф давно потеряли. При этом "красно-белые" хотят прервать свою 17-матчевую безвыигрышную серию.

Фото: ИТАР-ТАСС

Из любопытных поединков отметим противостояние столичного "Динамо" и магнитогорского "Металлурга", возглавляющих свои конференции. Также интересным представляется поединок между московским "Спартаком" и динамовцами из Риги. Обе игры пройдут 2 марта. Обращает на себя внимание матч "Магнитки" с казанским "Ак Барсом", который может стать репетиций одного из раундов плей-офф на Востоке.

28 февраля очередной матч в Евролиге проведут баскетболисты московского ЦСКА. На своей площадке в УСК ЦСКА "красно-синие" примут "Локомотив-Кубань". А уже через день армейцам предстоит сыграть с "Красными крыльями" в рамках Единой лиги ВТБ.

Любители же футбола смогут посмотреть на этой неделе четыре матча 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Особенно стоит отметить матч петербургского "Зенита" против дортмундской "Боруссии", который состоится 25 февраля. Также в этот день сыграют греческий "Олимпиакос" и "Манчестер Юнайтед", а в среду на поле выйдут немецкий "Шальке-04" и мадридский "Реал", а также турецкий "Галатасарай" и английский "Челси".

Кроме того, 2 марта на "Арене Химки" футболисты столичного ЦСКА в рамках 1/8 финала Кубка России встретятся с саратовским "Соколом". Начало игры запланировано на 16.00. Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с победителем пары "Терек" - "Мордовия".

Даниил Адамов