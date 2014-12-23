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Культура

23 декабря 2014, 13:12

В Гончаровском парке устроят День уличного хоккея

хоккей культура лед семейная и молодёжная политика Гончаровский парк

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

В Гончаровском парке перед Новым годом состоится открытое соревнование по хоккею. Мероприятие проведут на искусственном льду зоны отдыха 27 декабря, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Развлекательно-спортивный праздник под названием День уличного хоккея объединит любителей коньков, поклонников традиционных зимних игр и почитателей активного образа жизни.

В соревнованиях примут участие шесть команд-любителей. Игры пройдут по упрощенным правилам, а сопровождать их будут живые диджей-сеты.

Зрителям скучать тоже не придется: они смогут стать участниками эстафет и конкурсов. Кроме того, на Дне уличного хоккея в парке будет очень красиво: каток оформят граффити-художники. Кстати, лучших из них ждут призы.

Отметим, что каток с искусственным льдом, залитый в Гончаровском парке, является бесплатным. Всего в этом сезоне в столичных парках будут действовать шестнадцать катков, вход на которые - свободный.

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Также бесплатный каток будет работать и в Московском зоопарке. Его зальют на старой территории зоосада, возле круга катания на пони. Проката коньков в зоопарке нет, поэтому инвентарь для катания нужно брать с собой.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве в этом году открылся самый большой каток Европы. Он расположен на территории ВДНХ. Его посещение обойдется в сумму от 200 до 400 рублей.

Отличительной особенностью катка стало то, что под лед поместили защитные светодиодные экраны, на которых транслируют мультфильмы и фотографии ВДНХ.

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