Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2016, 17:01

Спорт

Хоккейный турнир "Кубок Мышкина" стартовал в столице

Фото: всероссийский женский журнал Caprice

Церемония открытия хоккейного турнира, носящего имя советского вратаря Владимира Мышкина, прошла в московском Дворце спорта "Янтарь" 22 сентября, сообщили m24.ru организаторы.

С 2011 года на эти соревнования приезжают команды из разных регионов России, стран СНГ и Европы, причем география участников заметно расширяется. На этот раз борьбу за "Кубок Мышкина" поведут 16 команд из восьми стран, в числе которых Финляндия, Словакия и Германия.

Владимир Мышкин, олимпийский чемпион: "Это уже шестой турнир, и качество игры год от года растет. Хоккей сейчас улучшается везде, и приезд команд из новых для нашего соревнования стран очень радует. Здесь не только борьба на площадке, но и дружба. Надеемся, что розыгрыш пройдет под знаком хорошего хоккея, который нравится зрителям".

Владимир Семенович Мышкин – олимпийский чемпион 1984 года, 6-кратный чемпион мира, неоднократный чемпион СССР. В качестве тренера вратарей национальной сборной России выиграл золотую медаль Чемпионата мира 2012 года.

Стоит отметить, что на церемонию открытия приехало множество хоккейных знаменитостей, среди которых Александр Якушев и Сергей Бабинов.

Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион: "Владимир Мышкин – выдающийся вратарь Советского Союза. Конечно, отчасти ему не повезло, что он выступал практически в одно время с Владиславом Третьяком. Тем не менее, он провел отличные матчи за сборную страны, особенно в 1979 году, когда канадцы были обыграны 6:0. В жизни Владимир Семенович – открытый, добрый, честный парень, с которым приятно общаться. Неслучайно, что мы приезжаем на этот турнир".

Известных хоккеистов будет хватать и на игровой площадке. В составе московского клуба "Феникс" выступают Олег Кваша и Александр Королюк, которые за свою продолжительную карьеру успели оставить значимый след не только в КХЛ, но и в Национальной хоккейной лиге.

Во многом благодаря наличию мастеров такого калибра, "Феникс" является одним из фаворитов соревнований. Более того, москвичи вступают в турнир в качестве его действующего победителя.

Геннадий Королев, главный тренер ХК "Феникс": "Каждый год на турнир приезжают разные команды, и все они хотят победить нас. Даже если в других матчах соперники сыграют плохо, против "Феникса" они выйдут, как на последний бой. Некоторые команды не знаю, но я сам, будучи игроком, ездил на турниры в Германию, Финляндию, там хоккей высокого уровня. Российские команды также достаточно сильны. Уверен, что тот же "Зевс" может доставить проблемы. В одном из предыдущих турниров мы играли с ними в полуфинале, а год спустя – в финале".

Один из финалов нового турнира уже позади. Впервые в истории "Кубка Мышкина" состоялось первенство среди детей 2006 года рождения. В финальном матче "Янтарь" выиграл у "Спартака" – 5:3.

Чуть позже на лед вышли участники матча открытия главного турнира. Перед матчем "Феникса" с украинским "Гефестом" символическое вбрасывание совершил Владимир Мышкин.

В течение четырех дней команды будут бороться за главный трофей соревнований. Решающий матч пройдет 25 сентября на ледовой арене Дворца спорта "Янтарь".

На правах рекламы

хоккей турниры открытия кубки новости спорта Владимир Мышкин

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика