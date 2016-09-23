Хоккейный турнир "Кубок Мышкина" стартовал в столице

Фото: всероссийский женский журнал Caprice

Церемония открытия хоккейного турнира, носящего имя советского вратаря Владимира Мышкина, прошла в московском Дворце спорта "Янтарь" 22 сентября, сообщили m24.ru организаторы.

С 2011 года на эти соревнования приезжают команды из разных регионов России, стран СНГ и Европы, причем география участников заметно расширяется. На этот раз борьбу за "Кубок Мышкина" поведут 16 команд из восьми стран, в числе которых Финляндия, Словакия и Германия.

Владимир Мышкин, олимпийский чемпион: "Это уже шестой турнир, и качество игры год от года растет. Хоккей сейчас улучшается везде, и приезд команд из новых для нашего соревнования стран очень радует. Здесь не только борьба на площадке, но и дружба. Надеемся, что розыгрыш пройдет под знаком хорошего хоккея, который нравится зрителям". Владимир Семенович Мышкин – олимпийский чемпион 1984 года, 6-кратный чемпион мира, неоднократный чемпион СССР. В качестве тренера вратарей национальной сборной России выиграл золотую медаль Чемпионата мира 2012 года.

Стоит отметить, что на церемонию открытия приехало множество хоккейных знаменитостей, среди которых Александр Якушев и Сергей Бабинов.

Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион: "Владимир Мышкин – выдающийся вратарь Советского Союза. Конечно, отчасти ему не повезло, что он выступал практически в одно время с Владиславом Третьяком. Тем не менее, он провел отличные матчи за сборную страны, особенно в 1979 году, когда канадцы были обыграны 6:0. В жизни Владимир Семенович – открытый, добрый, честный парень, с которым приятно общаться. Неслучайно, что мы приезжаем на этот турнир".

Известных хоккеистов будет хватать и на игровой площадке. В составе московского клуба "Феникс" выступают Олег Кваша и Александр Королюк, которые за свою продолжительную карьеру успели оставить значимый след не только в КХЛ, но и в Национальной хоккейной лиге.

Во многом благодаря наличию мастеров такого калибра, "Феникс" является одним из фаворитов соревнований. Более того, москвичи вступают в турнир в качестве его действующего победителя.

Геннадий Королев, главный тренер ХК "Феникс": "Каждый год на турнир приезжают разные команды, и все они хотят победить нас. Даже если в других матчах соперники сыграют плохо, против "Феникса" они выйдут, как на последний бой. Некоторые команды не знаю, но я сам, будучи игроком, ездил на турниры в Германию, Финляндию, там хоккей высокого уровня. Российские команды также достаточно сильны. Уверен, что тот же "Зевс" может доставить проблемы. В одном из предыдущих турниров мы играли с ними в полуфинале, а год спустя – в финале".

Один из финалов нового турнира уже позади. Впервые в истории "Кубка Мышкина" состоялось первенство среди детей 2006 года рождения. В финальном матче "Янтарь" выиграл у "Спартака" – 5:3.

Чуть позже на лед вышли участники матча открытия главного турнира. Перед матчем "Феникса" с украинским "Гефестом" символическое вбрасывание совершил Владимир Мышкин.

В течение четырех дней команды будут бороться за главный трофей соревнований. Решающий матч пройдет 25 сентября на ледовой арене Дворца спорта "Янтарь".

