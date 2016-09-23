Хоккейный турнир "Кубок Мышкина" стартовал в столице

Фото: всероссийский женский журнал Caprice
Церемония открытия хоккейного турнира, носящего имя советского вратаря Владимира Мышкина, прошла в московском Дворце спорта "Янтарь" 22 сентября, сообщили m24.ru организаторы.
С 2011 года на эти соревнования приезжают команды из разных регионов России, стран СНГ и Европы, причем география участников заметно расширяется. На этот раз борьбу за "Кубок Мышкина" поведут 16 команд из восьми стран, в числе которых Финляндия, Словакия и Германия.
Владимир Семенович Мышкин – олимпийский чемпион 1984 года, 6-кратный чемпион мира, неоднократный чемпион СССР. В качестве тренера вратарей национальной сборной России выиграл золотую медаль Чемпионата мира 2012 года.
Стоит отметить, что на церемонию открытия приехало множество хоккейных знаменитостей, среди которых Александр Якушев и Сергей Бабинов.
Известных хоккеистов будет хватать и на игровой площадке. В составе московского клуба "Феникс" выступают Олег Кваша и Александр Королюк, которые за свою продолжительную карьеру успели оставить значимый след не только в КХЛ, но и в Национальной хоккейной лиге.
Во многом благодаря наличию мастеров такого калибра, "Феникс" является одним из фаворитов соревнований. Более того, москвичи вступают в турнир в качестве его действующего победителя.
Один из финалов нового турнира уже позади. Впервые в истории "Кубка Мышкина" состоялось первенство среди детей 2006 года рождения. В финальном матче "Янтарь" выиграл у "Спартака" – 5:3.
Чуть позже на лед вышли участники матча открытия главного турнира. Перед матчем "Феникса" с украинским "Гефестом" символическое вбрасывание совершил Владимир Мышкин.
В течение четырех дней команды будут бороться за главный трофей соревнований. Решающий матч пройдет 25 сентября на ледовой арене Дворца спорта "Янтарь".
