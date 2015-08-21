Российский хоккеист Вячеслав Войнов досрочно освобожден из тюрьмы в США

Российский хоккеист Вячеслав Войнов досрочно освобожден из тюрьмы

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз" Вячеслав Войнов, осужденный американским судом по делу о бытовом насилии в отношении своей жены, условно-досрочно освобожден из тюрьмы в Калифорнии, сообщает издание The Fourth Period.

Хоккеист должен был провести в тюрьме 90 дней с испытательным сроком три года, однако отсидел лишь половину положенного времени.

При этом с завершением срока заключения Войнова ждут еще два важных разбирательства: расследование НХЛ по поводу бытового насилия и заключение эмиграционных властей США, которые могут депортировать россиянина из-за судимости.

От выводов этих двух структур и будет решаться, останется Вячеслав Войнов в "Лос-Анджелес Кингз" или нет.

Напомним, суд города Торранс (штат Калифорния) приговорил Войнова к 90 дням тюремного заключения и трем годам условно за домашнее насилие. Войнов пошел на сделку со следствием. Он также заплатит штраф в размере 700 долларов и посетит годичный курс консультаций, касающихся домашнего насилия.

Агент отметил, что Войнов не планирует покидать США и намерен продолжить выступления за клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз".

Добавим, что прокуратура также настаивала на депортации Войнова из США, однако этот вопрос решит иммиграционный суд.

Войнов угодил за решетку за избиение собственной супруги Марты Варламовой. Примечательно, что она сама не свидетельствовала против мужа.