Хоккеисты сборной Швеции вышли в финал олимпийского турнира

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная Швеции стала первым финалистом олимпийского хоккейного турнира в Сочи. В полуфинале подопечные Пера Мортса обыграли команду Финляндии со счетом 2:1.

Первыми в матче отличились финские хоккеисты - отличился Олли Йокинен. Однако в начале второго периоды шведы выровняли положение усилиями Луи Эрикссона. А еще через пять минут гол Эрика Карлссона вывел Швецию вперед. Эта шайба оказалась победной.

Соперник шведской команды определится в другом полуфинале, в котором встретятся сборные Канады и США. Матч пройдет сегодня, 21 февраля. Начало игры - в 21.00.

Финал пройдет в день закрытия Олимпиады, 23 февраля, в 16.00.