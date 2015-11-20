Овечкин стал лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги среди россиян, сообщается на сайте "Комсомольской правды".

Рекордную 484-ю шайбу форвард забросил в ворота "Даллас Старс" в домашнем матче регулярного чемпионата, который состоялся в ночь на пятницу. Эта встреча стала для 30-летнего россиянина 777-й в НХЛ.

До этого лучшим снайпером лиги среди россиян был Сергей Федоров (483 шайбы). Для этого ему понадобилось провести 1248 матчей.

Стоит отметить, что Овечкин сравнялся с Федоровым по заброшенным шайбам еще 7 ноября, но с тех пор не мог забросить на протяжении нескольких матчей. Дважды он отправлял шайбы в ворота, однако судьи отменяли голы после видеопросмотров из-за нарушения правил.

[URLEXTERNAL=http://youtube.com/watch?v=9tKMzViL5lc]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: NHL