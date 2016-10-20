Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября 2016, 21:03

Спорт

Московское "Динамо" уступило "Автомобилисту" в серии буллитов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московское "Динамо" уступило екатеринбургскому"Автомобилисту" в серии буллитов. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Динамовцы открыли счет на третьей минуте встречи – отличился Яков Рылов. Хозяева отыгрались спустя несколько минут, благодаря шайбе Алексей Симакова, и даже вышли вперед – гол забил Алексей Михнов. Москвичи смогли сравнять счет только в третьем периоде – шайбу в ворота екатеринбуржцев забросил Артем Подшендялов.

Судьба матча решилась только в серии буллитов. Там сильнее оказались игроки "Автомобилиста" – решающий бросок нанес по воротам динамовцев Петр Коукал.

Таким образом, "Динамо" остается на шестом месте турнирной таблицы, набрав 36 очков.

хоккей КХЛ ХК Динамо новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика