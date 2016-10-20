Московское "Динамо" уступило "Автомобилисту" в серии буллитов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московское "Динамо" уступило екатеринбургскому"Автомобилисту" в серии буллитов. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Динамовцы открыли счет на третьей минуте встречи – отличился Яков Рылов. Хозяева отыгрались спустя несколько минут, благодаря шайбе Алексей Симакова, и даже вышли вперед – гол забил Алексей Михнов. Москвичи смогли сравнять счет только в третьем периоде – шайбу в ворота екатеринбуржцев забросил Артем Подшендялов.

Судьба матча решилась только в серии буллитов. Там сильнее оказались игроки "Автомобилиста" – решающий бросок нанес по воротам динамовцев Петр Коукал.

Таким образом, "Динамо" остается на шестом месте турнирной таблицы, набрав 36 очков.