В Ступино стартуют соревнования по хоккею на льду

ИТАР-ТАСС

С 21 по 25 августа в подмосковном Ступино пройдут соревнования на кубок Минспорттуризма Московской области по хоккею.

На арене ледового дворца спорта имени Боброва сразятся команды Молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

В турнире принимают участие: МХК "Капитан" (Ступино), МХК "Русские Витязи" (Чехов), МХК "Химик" (Воскресенск) и МХК "Серебряные Львы" (Санкт-Петербург).

Организаторы мероприятия - Минспорттуризма Подмосковья; государственное автономное учреждение Московской области "Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий, мероприятий в сфере туризма и работы с молодежью"; Федерация хоккея Московской области; администрация Ступинского муниципального района.