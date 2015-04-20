Спорт за неделю: победа СКА в Кубке Гагарина и неудачный выезд "Зенита"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Победа СКА в Кубке Гагарина и успешное выступление московских армейцев в Евролиге, матч за Лигу чемпионов и неудачный выезд "Зенита" в Испанию, а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

СКА сметает "Ак Барс"

Петербургский СКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ разгромил на выезде казанский "Ак Барс" со счетом 6:1 и впервые завоевал Кубок Гагарина – главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Исход поединка был предрешен еще в стартовые 20 минут. Подопечные Вячеслава Быкова забросили в ворота соперника четыре безответные шайбы, нокаутировав хозяев площадки. Положил начало разгрому Джимми Эрикссон уже на второй минуте матча. Затем по разу отличились Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Алексей Поникаровский.

В начале второго периода Михаил Глухов одну шайбу отыграл и, казалось, "Ак Барс" сможет еще побороться. Однако менее чем через минуту Ковальчук отметился еще одним голом, оформив дубль.

Заключительная треть матч превратилась в пустую формальность, команда с берегов Невы спокойно довела матч до победы. Окончательный результат в концовке установил Роман Червенка.

После тяжелейшей серии с московскими армейцами, мало кто ожидал, что СКА будет иметь такое преимущество перед казанскими хоккеистами. Однако петербургская команда просто смела своего соперника и выиграла серию со счетом 4:1.

Таким образом Вячеслав Быков стал первым тренером, выигравшим кубок Гагарина с двумя разными командами (первый раз с "Салаватом" Юлаевым в 2011 году), и третьим тренером после "Билялетдинова и олега Знарка, кто дважды взял Кубок. Напомним, что СКА также стал первой командой, сумевший вырвать серию, проигрывая 0:3 - финал Западной конференции против ЦСКА.

Армейцы в шаге от "Финала четырех"

Баскетболисты московского ЦСКА выиграли два домашних матча четвертьфинала Евролиги у греческого "Панатинаикоса". Оба поединка прошли с подавляющим преимуществом "красно-синих".

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась победой ЦСКА со счетом 93:66. Самым результативным игроком в составе армейцев с 18-ю очками стал Милош Теодосич, у "Панатинаикоса" больше всех набрал Никос Паппас (16 баллов). Решающей стала вторая четверть, которую армейцы выиграли со счетом 27:6.

Следующий поединок, который проходил в четверг, армейцы выиграли чуть скромнее – 100:80. "Красно-синие" контролировали ход встречи на протяжении всех 40 минуты игры и выиграли каждую из четвертей. Самым результативным у победителей стал Сонни Уимз, набравший 20 очков. Андрей Кириленко записал себе в актив 16 очков и четыре подбора.

Таким образом, москвичи повели в серии до трех побед со счетом 2:0. Следующий матч пройдет 20 апреля в Греции.

"Зенит" забивает, но не выигрывает

В четверг состоялись первые матчи 1/4 финала футбольной Лиги Европы. До этой стадии турнира из российских клубов добрался только петербургский "Зенит", которому в соперники по четвертьфиналу досталась испанская "Севилья".

Первый поединок, проходивший на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", подопечные Андре Виллаш-Боаша проиграли со счетом 1:2. Российский клуб вышел вперед на 29-й минуте встречи – отличился Александр Рязанцев. С первым ударом полузащитника справился вратарь испанцев, однако затем мяч вновь оказался у Рязанцева, который отправил снаряд под перекладину.

Отыграться "Севилья" смогла только во втором тайме. На 73-й минуте Карлос Бакка результат сравнял, а на 88-й минуте точный удар Дениса Суареса принес подопечным Унаи Эмери победу.

Ответная игра между этими командами состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге.

Краснодар и Москва победителя не выявили

Центральным матчем 24-го тура Российской футбольной Премьер-лиги стало противостояние второй и третьей команды чемпионата – "Краснодара" и ЦСКА. Встреча, проходившая в Химках, закончилась со счетом 1:1. Армейцы повели в концовке первого тайма – счет в матче открыл защитник "красно-синих" Понтус Вернблум. Однако на 88-й минуте "Краснодар" отыгрался благодаря точному удару вышедшего на замену Вандерсона.

Ничейным результатом преследователей не смог воспользоваться лидер первенства – "Зенит". Петербургская команда на выезде сыграла вничью с "Кубанью" – 0:0. Таким образом, в турнирной таблице "Зенит" по-прежнему опережает "Краснодар" на 8 баллов, а подопечные Андрея Кононова, в свою очередь, на четыре очка впереди ЦСКА.

Неудачную серию из двух поражений подряд удалось прервать московскому "Спартаку". Подопечные Мурата Якина в гостях переиграли "Мордовию". Матч в Саранске закончился со счетом 1:3. На 46-й минуте счет открыл Куинси Промес. А на 78-й минуте все тот же Промес оформил дубль. Уже в добавленное время Ибраима Ньяссе отыграл один мяч, однако спустя минуту Юра Мовсисян забил третий мяч "красно-белых".

Очередное поражение потерпел столичный "Локомотив". На сей раз "железнодорожники" уступили "Уфе" – 0:1. Еще один московский клуб - "Динамо" – сыграл вничью с "Тереком" – 0:0.

Что посмотреть на этой неделе

24 и 25 апреля сборная России по хоккею проведет два заключительных матч Евротура сезона 2014/15. Соперником команды Олега Знарка станет сборная Швеции. Оба матча пройдут на подмосковной "Арене Мытищи". В турнирной таблице первое место занимает шведская дружина (17 очков), вторыми идут финны (16 очков), на третьей строчке расположилась сборная России (13 очков), замыкают квартет чехи (11 очков).

Во вторник и среду определяться полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов. 21 апреля сыграют: "Бавария" – "Порту" (первый матч 1:3) и "Барселона" – "ПСЖ" (3:1). На следующий день встретятся "Монако" – "Ювентус" (0:1) и "Реал" – "Атлетико" (0:0).

Кроме того, 23 апреля петербургский "Зенит" на своем поле примет "Севилью" в ответном матче Лиги Европы.

Предстоящий тур российской футбольной Премьер-лиги не порадует болельщиков противостояниями лидеров. Так, в 25-м туре возглавляющий турнирную таблицу "Зенит" встретится тульским с "Арсеналом", "Спартак" – с "Рубином", "Краснодар" – с "Локомотивом", а "Динамо" сыграет с "Ростовом". При этом тур не обойдется без московского дерби – "Торпедо" на стадионе в Раменском примет ЦСКА.