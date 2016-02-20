День защитника Отечества от m24.ru и 2do2go: коньки, сани и хоккей

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве можно будет посетить матч звезд МХЛ, прокатиться на необычных санках, заняться конькобежным спортом, научиться кузнечному ремеслу, посмотреть бои роботов и посетить много других интересных мероприятий. Подробнее – в материале сетевого издания m24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

9:00 Катаемся на санках

Парк "Сокольники" приглашает всех желающих принять участие в грандиозном фестивале "Battle сани". Участники маскируют и украшают свое средство передвижения на любой вкус, чтобы удивить жюри и зрителей. После этого команды должны будут скатиться на своих санках с 200-метровой "The Горки".

Место: The Gorka (горка в "Сокольниках")
Бесплатно



10:30 Мастерим своими руками

Больших и маленьких представителей сильного пола приглашают отправиться в увлекательное путешествие по миру мужских навыков. Гости праздника "На все руки мастер" попробуют посадить дерево, вырастить сына и построить свой дом. Кроме того, посетители проверят свою силу, ловкость, умения и смекалку в различных конкурсах.

Место: Культурно-образовательный центр "Этномир"
Цена: от 300 рублей



11:00 Играем в хоккей

В честь Дня защитника Отечества в столице пройдет матч звезд Московской студенческой хоккейной лиги. В этом сезоне за звание чемпиона сразятся 28 команд из самых престижных вузов Москвы. Все команды поделены на три категории по спортивному принципу: "Магистр", "Бакалавр", "Абитуриент".

Место: ул. Талалихина, 28 (ЛД "Центральный")
Бесплатно



11:00 Занимаемся конькобежным спортом

Гостям катка ВДНХ представляется уникальная возможность – почувствовать себя настоящим конькобежцем. Принять участие в состязании может любой желающий, вне зависимости от возраста, пола и навыков катания. Для каждой категории организаторы подготовили разнообразные конкурсы, поэтому скучать не придется никому.

Место: ВДНХ
Цена: от 150 рублей



14:00 Учимся кузнечному ремеслу

Участниками фестиваля "Кузнечный талисман" станут более 100 мастеров из различных городов России. Гости прогуляются по кузнечной слободе петровских времен, научатся искусству покорения металла и попробуют смастерить кованые сувениры. Помогать в этом им будут профессиональные кузнецы, которые расскажут о главных приемах своего мастерства.

Место: Измайловский кремль
Бесплатно



14:00 Смотрим бои роботов

Лучшие боевые машины со всего мира встретятся на арене шоу "Бронебот: Бои роботов". Зрители увидят, на что способны современные высококлассные технологии. Участниками боев станут как опытные инженеры, так и просто любители-робототехники, каждый из которых сумел собрать что-то невероятное.

