"Спартак" разгромил минское "Динамо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Спартак" одержал победу над минским "Динамо" в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 5:1.

Счет был открыт в первом периоде – несмотря на преимущество минчан, шайбу в ворота динамовцев забросил Константин Глазачев. Преимущество "красно-белых" во второй двадцатиминутке удвоил Анатолий Никонцев, а в третьем периоде Глазачев оформил дубль.

Четвертую шайбу в ворота минчан забросил Артем Воронин, сделав счет разгромным. Вскоре Никонцев забил пятый гол, но динамовцы смогли забросить шайбу престижа – отличился Андрей Степанов.

Таким образом, "Спартак" набирает 29 очков и остается на 11-й строчке турнирной таблицы.