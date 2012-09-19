Александр Овечкин на время локаута будет играть за "Динамо"

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеист национальной сборной России и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин на время локаута в НХЛ будет выступать за московское "Динамо".

Накануне вечером Овечкин возвратился в Москву и заявил о своей готовности выступать в КХЛ, сообщает ИТАР-ТАСС. Форвард и раньше не исключал такой возможности, в случае если профсоюзы игроков и руководители лиги не смогут прийти к соглашению относительно потолка зарплат.

Руководство московского "Динамо" согласилось выполнить все финансовые условия Овечкина. О подписании контракта стороны объявят в самое ближайшее время, пишет "Спорт-Экспресс".

На хоккеиста также претендовал столичный ЦСКА, но предложение "бело-голубых" оказалось предпочтительнее.

Овечкин выступал за "Динамо" до переезда в НХЛ в сезоне 2004/2005 годов.

Напомним, 16 сентября в НХЛ начался локаут. Профсоюз хоккеистов и руководство лиги не смогли прийти к соглашению относительно потолка зарплат. Подобная ситуация возникает в НХЛ не впервые - в сезоне 1994/1995 годов состоялась только половина из запланированных игр, а в 2004/2005 году розыгрыш чемпионата был полностью отменен.