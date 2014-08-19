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Спорт

19 августа 2014, 14:34

Александра Овечкина признали лучшим игроком в истории "Вашингтона"

хоккей НХЛ Александр Овечкин Павел Буре

Фото: ИТАР-ТАСС

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан болельщиками лучшим игроком в истории клуба, сообщает NBC Sports. Российский хоккеист набрал 642 голоса.

На втором месте расположился лучший бомбардир в истории "столичных" Петер Бондра с 384 голосами. На третьем - Род Лэнгуэй, выступающий за "Кэпс" в 1980-х и начале 1990-х. Далее расположились: Олаф Колциг, Майк Гартнер и Дэйл Хантер.

В активе Овечкина 814 (422+392) очков в 679 матчах за "Вашингтон". Он четырежды становился лучшим снайпером НХЛ и трижды выигрывал "Харт Трофи" – приз самому ценному игроку.

Ранее болельщики "Флориды" и "Ванкувера" признали россиянина Павла Буре лучшим хоккеистом в истории этих клубов. Буре, за феноменальные скоростные качества и нацеленность на ворота получивший прозвище "Русская ракета", выступал за "Ванкувер" с 1991 по 1998 год, забив 254 гола и отдав 224 передачи в 428 матчах. Наиболее запоминающейся вехой его выступления в канадской команде стал финал Кубка Стэнли 1994 года против "Нью-Йорк Рейнджерс", проигранный в седьмом матче серии.

За "Пантерз" Буре выступал в период с 199 по 2002 год и дважды за это время выигрывал "Морис Ришар Трофи" - приз лучшему снайперу регулярного чемпионата, забрасывая 58 и 59 шайб за сезон.

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