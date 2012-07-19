Нападающий ХК ЦСКА Андронов продолжит карьеру за океаном

Фото с сайта ХК ЦСКА

Нападающий московского ХК ЦСКА Сергей Андронов принял решение продолжить свою карьеру в НХЛ. Как рассказал главный менеджер по кадрам и спорту ХК ЦСКА Сергей Федоров, Андронов выступал за клуб в течение последних двух с половиной сезонов, а теперь принял решение попробовать свои силы в Северной Америке.

«Мы желаем ему успехов в этом начинании, поскольку выступления за океаном являются неоценимым опытом для любого хоккеиста. Если же Сергей захочет вернуться в Россию, ХК ЦСКА всегда будет рад видеть его в своих рядах», – приводит слова Фeдорова официальный сайт клуба.

Руководство клуба также поздравило хоккеиста, которому 19 июля исполнилось 23 года, с днем рождения.

Напомним, Сергей Андронов начал свою профессиональную карьеру в 2004 году, в пензенском клубе «Дизель», а в ЦСКА попал из тольяттинского клуба «Лада» в 2009 году. Помимо этого, Андронов является чемпионом мира 2007 года в составе юношеской сборной России до 17 лет, а также бронзовым призером чемпионата мира 2009 года в составе молодежной сборной России до 20 лет.