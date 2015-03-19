Форма поиска по сайту

19 марта 2015, 21:48

Спорт

Московский ЦСКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина московский ЦСКА на своей площадке обыграл финский "Йокерит" и вышел в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 4:2. У победителей заброшенными шайбами отметились Владимир Жарков, Игорь Григоренко, Дамир Жафяров и Григорий Панин. В составе команды из Хельсинки голы на свой счет записали Юхаматти Аалтонен и Линус Умарк. Отметим, что по ходу поединка армейцы дважды проигрывали – 0:1 и 1:2.

После этого матча счет в серии стал 4:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартального, которые в следующем раунде плей-офф встретятся с петербургским СКА. Те, в свою очередь, выбили из розыгрыша Кубка Гагарина московское "Динамо".

