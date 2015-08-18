КХЛ предложила не считать белорусов и казахстанцев легионерами

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Континентальная хоккейная лига направила в Министерство юстиции письмо, в котором уведомила о намерении не считать легионерами игроков из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии в сезоне 2015/16, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"КХЛ отправила в Минюст письмо, в котором уведомила о своей позиции – приоритете международного права – договора Таможенного союза, в который помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, над нормативным актом – приказом Министерства спорта.

То есть лига настаивает на том, что игроки из этих стран не должны считаться легионерами", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги будет действовать "правило легионеров". В новой трактовке легионером не является только игрок, который может выступать за сборную России. Соответствующий приказ появился на сайте Министерства спорта России.

Это означает, что белорусы и казахстанцы автоматически становятся легионерами. Всего в российских клубах КХЛ не может числиться более 5 легионеров в заявке.

Ограничение не распространяется на зарубежные клубы лиги. Так, минское "Динамо" может заявлять сколько угодно белорусов, а рижское – латвийцев. Аналогичная ситуация и с "Йокеритом" и другими клубами из зарубежья.

Приказ Минспорта вызвал серьезное недовольство ряда тренеров отечественных клубов, в связи с тем, что им придется расторгать контракты с рядом хоккеистов прямо перед стартом чемпионата.