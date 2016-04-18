Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля 2016, 17:40

Спорт

Билеты на решающий матч Кубка Гагарина будут продавать только по паспортам

Фото: cska-hockey.ru

Билеты на решающий матч финальной серии Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и магнитогорским "Металлургом" будут продаваться только при предъявлении паспорта. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Как отмечают в пресс-службе клуба, это сделано в целях борьбы со спекулянтами. При продаже билетов также действует ограничение – не более двух билетов в одни руки.

"Хоккейный клуб ЦСКА крайне озабочен ситуацией, сложившейся вокруг продажи билетов на матчи финальной серии Кубка Гагарина. Поэтому перед седьмой игрой для предотвращения спекуляций с билетами и поддержания порядка во время их продажи завтра будут приняты беспрецедентные меры", – сказал генеральный директор ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

По его словам, непосредственно перед матчем обеспечивать правопорядок будут совместно конная полиция и сотрудники ЧОПа. "Чтобы предотвратить давку сделаем несколько очередей, чтобы разбить потоки покупателей билетов", – отметил Есмантович.

Седьмая встреча серии, по итогам которой определится обладатель Кубка Гагарина, состоится во вторник на стадионе ЦСКА имени Всеволода Боброва.

Ссылки по теме


хоккей ЦСКА Металлург новости спорта Кубок Гагарина

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика