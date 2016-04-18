Билеты на решающий матч Кубка Гагарина будут продавать только по паспортам

Фото: cska-hockey.ru

Билеты на решающий матч финальной серии Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и магнитогорским "Металлургом" будут продаваться только при предъявлении паспорта. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Как отмечают в пресс-службе клуба, это сделано в целях борьбы со спекулянтами. При продаже билетов также действует ограничение – не более двух билетов в одни руки.

"Хоккейный клуб ЦСКА крайне озабочен ситуацией, сложившейся вокруг продажи билетов на матчи финальной серии Кубка Гагарина. Поэтому перед седьмой игрой для предотвращения спекуляций с билетами и поддержания порядка во время их продажи завтра будут приняты беспрецедентные меры", – сказал генеральный директор ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.

По его словам, непосредственно перед матчем обеспечивать правопорядок будут совместно конная полиция и сотрудники ЧОПа. "Чтобы предотвратить давку сделаем несколько очередей, чтобы разбить потоки покупателей билетов", – отметил Есмантович.

Седьмая встреча серии, по итогам которой определится обладатель Кубка Гагарина, состоится во вторник на стадионе ЦСКА имени Всеволода Боброва.